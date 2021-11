Manchester City, colpo da 90 in vista: vicino l’arrivo di De Jong dal Barcellona

Il Manchester City si prepara a mettere a segno un colpo da 90 nel mercato di gennaio. Dal Barcellona potrebbe infatti arrivare Frankie de Jong

Pep Guardiola si prepara ad accogliere al suo Manchester City un nuovo talento a centrocampo. Come riportato dal The Sun, infatti, i Citizens sarebbero vicini all’acquisto di Frankie de Jong dal Barcellona. I blaugrana hanno inserito l’olandese nella lista dei sacrificabili e così l’ex Ajax potrebbe trasferirsi in Inghilterra già a gennaio.

Il Manchester City, per chiudere la trattativa, dovrebbe versare nelle casse del club catalano circa 100 milioni di euro. Soldi che permetterebbero al Barcellona di respirare.