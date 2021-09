Manchester City, Guardiola dopo il Chelsea: «Giocato l’uno per l’altro»

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato dopo la vittoria contro il Chelsea

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato al termine della vittoria per 1-0 nel big match in casa del Chelsea.

«Oggi abbiamo giocato e corso l’uno per l’altro. Sono solo tre punti ovviamente, ma il modo in cui abbiamo giocato è stato molto buono. A volte crediamo di aver bisogno di un attaccante adatto per capitalizzare, ma l’importante è il modo in cui giochiamo. La cosa più importante è farlo da squadra. È come la scorsa stagione, Sergio Aguero si è infortunato tutto l’anno e abbiamo vinto la Premier League. È un buon modo per iniziare questa settimana affascinante che abbiamo davanti a noi».