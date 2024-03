Guardiola: «Klopp tornerà, mi ha reso un allenatore migliore»

Le parole di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, dopo il pareggio ottenuto nel big match contro il Liverpool

Pep Guardiola ha parlato alla BBC dopo il pareggio del Manchester City ad Anfield Road contro il Liverpool. Di seguito le sue parole.

PARTITE – «Ci sono state buone occasioni da entrambe le parti. Abbiamo iniziato davvero bene. Il fattore campo è stato decisivo, dovevamo stare attenti all’ambiente di Anflied, altrimenti non avremmo alcuna possibilità, sapendo che sarebbe stato difficilissimo. È stata una partita serrata a momenti. Non una partita in cui una squadra controlla sempre il gioco».

PAREGGIO – «Faccio i complimenti al Liverpool. Hanno dimostrato ancora una volta il loro valore ed elevato ancora questa rivalità. So quanto sia difficile venire qui e vincere. I giocatori hanno dato tutto. Io do merito agli avversari e mi prendo il punto. Sapevamo che avremmo avuto 10-15 minuti come se fossimo stati in mezzo ad uno tsunami e bisognava sopravvivere».

CLASSIFICA – «Siamo lì, ci sarebbe piaciuto vincere ma avremmo potuto perdere. È così, andiamo a casa, ci riposiamo e ci prepariamo per la FA Cup prima della sosta per le Nazionali».

ULTIMA VOLTA CONTRO KLOPP – «Tornerà! Ama troppo il suo lavoro. Cosa posso dire? Ha reso noi una squadra migliore, ha reso me un allenatore migliore. Vorrei che tornasse presto, perché il calcio ha bisogno personalità come lui».