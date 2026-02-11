Manchester City, Guardiola non ha dubbi sul suo big: «La prossima stagione sarà al top». A chi ha fatto riferimento!

Manchester City, Pep Guardiola ha parlato così di Rodri e delle condizioni del centrocampista spagnolo. Ecco le sue dichiarazioni

La pazienza è la virtù dei forti, e Pep Guardiola lo sa bene. Nella conferenza stampa odierna, l’allenatore del Manchester City ha voluto spegnere sul nascere le pressioni mediatiche attorno al recupero e al rendimento di uno dei suoi uomini più importanti: Rodri.

Rispondendo alle domande dei giornalisti sulle condizioni del centrocampista spagnolo, Guardiola ha tracciato una linea temporale chiara e onesta, che guarda ben oltre l’immediato presente.

La dichiarazione: “Il meglio deve ancora venire”

“Rodri sarà al meglio a fine stagione. La prossima stagione sarà al top!”. Con queste parole, Guardiola ha di fatto confermato che il percorso di riatletizzazione e ritorno alla forma ottimale del suo centrocampista non è ancora completato al cento per cento. Rodri, vincitore del Pallone d’Oro, sta vivendo una fase di gestione fisica cruciale. Il tecnico non vuole forzare i tempi, consapevole che un giocatore della sua stazza e della sua importanza tattica ha bisogno di ritrovare il ritmo partita in maniera graduale per evitare ricadute.

Obiettivo rush finale

Le parole di Guardiola suonano come un avvertimento alle rivali, ma anche come una rassicurazione ai tifosi. Sebbene il “vero” Rodri, quello dominatore assoluto della mediana, sia atteso nella sua versione scintillante solo per l’inizio della stagione 2026/2027, il City conta di averlo in una condizione “ottimale” per il rush finale di quest’anno. Con la Premier League e la Champions League che entrano nella fase calda, avere un Rodri in crescita, anche se non ancora al picco massimo, è comunque un lusso che poche squadre possono permettersi.

Una gestione scientifica

La strategia dello staff medico dei Sky Blues è evidente: sacrificare forse un po’ di brillantezza immediata per garantire la longevità della carriera del giocatore. Guardiola, che ha sempre protetto i suoi talenti, sta costruendo il futuro del centrocampo attorno alla piena efficienza del suo leader spagnolo, accettando che il percorso verso l’eccellenza richieda tempo.