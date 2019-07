Manchester City, Guardiola fa il punto sul mercato: «Siamo soddisfatti, ma non so cosa succederà. Sanè? Spero rimanga»

In casa Manchester City Pep Guardiola ha fatto il punto della situazione fino a questo momento, chiosando particolarmente sul mercato: «Siamo soddisfatti della squadra che abbiamo. Non so ancora cosa succederà, se i giocatori che ci sono rimarranno oppure no».

Non manca un pensiero su Sanè, molto chiacchierato: «Lui è un nostro giocatore e speriamo rimanga con noi, anche nella prossima stagione», le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa.