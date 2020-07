Manchester City, Guardiola sulla sentenza: «Devono scusarsi con noi»

Pep, Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa della sentenza del Tas

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa della sentenza del Tas che ha riammesso i Citizens in Champions League.

SCUSE – «Sono incredibilmente felice per la decisione. Mostra che ciò che la gente ha detto sul club non era vero. Difenderemo sul campo ciò che abbiamo fatto in campo. Dovremmo ricevere delle scuse perché se avessimo commesso qualcosa di sbagliato avremmo accettato la decisione della Uefa in quanto avremmo infranto le regole».