Manchester United, addio amaro di Lingard: «20 anni di sangue e sudore e neanche un saluto»

A fine stagione scadrà il contratto di Lingard con il Manchester United. E il fratello del calciatore si è detto amareggiato per il comportamento dei Red Devils

Jesse Lingard, a parte la parentesi in prestito al West Ham nella scorsa stagione, ha vestito la maglia del Manchester United per 20 anni. A fine stagione il suo contratto scadrà, ma i Red Devils non gli hanno concesso neanche un minuto nell’ultima partita della stagione a Old Trafford contro il Brentford. Una grande amarezza, espressa soprattuto dal fratello del calciatore sui social.

AMAREZZA – «20 anni di sangue, sudore e lacrime, 4 trofei, 3 gol in finali di coppa e neanche un addio. Non mi meraviglio che l’anno prossimo lo United giocherà la Conference League. La Class of 92 e i Busby Babes sono guidati da gente che non sa neanche la regola del fuorigioco, senza un minimo di classe. E la gente deve rendersene conto. Era lì da quando aveva nove anni e non ha potuto neanche salutare i tifosi. Ben fatto fratello mio, la tua famiglia è orgogliosa di te».