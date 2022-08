Manchester United, altro no: l’Atletico rifiuta la maxi offerta per Joao Felix

Il momento difficilissimo per il Manchester United prosegue anche sul calciomercato: rifiutata la super offerta per Joao Felix

Ancora uno schiaffone in faccia per il Manchester United che tra Premier League e calciomercato non sa più che pesci pigliare.

L’ultimo no è arrivato dall’Atletico Madrid che, secondo quanto riportato da Marca, avrebbe rispedito al mittente un’offerta da circa 135 milioni di Euro per Joao Felix.