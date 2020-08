Manchester United, Chong ceduto in prestito al Werder Brema

Tahith Chong ha rinnovato il proprio contratto con il Manchester United ed è stato ceduto in prestito per una stagione al Werder Brema.

Il giovane giocatore aveva già iniziato ad allenarsi con il club tedesco questa mattina e ora è arrivata l’ufficialità da parte dei Red Devils.

ℹ️ @TahithC has joined Werder Bremen on loan for the 2020/21 season.

Good luck, Tahith! 🤞#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 16, 2020