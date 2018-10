Manchester United-Juventus streaming e diretta tv: ecco dove vederla e le probabili formazioni della sfida di Champions League

Manchester United-Juventus è la gara valida per la terza giornata dei gironi di Champions League. Le due squadre si sfidano martedì 23 ottobre 2018 alle ore 21 all’Old Trafford di Manchester. I bianconeri di Massimiliano Allegri guidano il Gruppo H con 6 punti dopo le vittorie contro Valencia e Young Boys; ‘Red Devils’ subito dietro con 4 punti in una gara che vale il primato, oltre ad offrire tanti altri spunti d’interesse: dalla sfida in panchina tra Allegri e Mourinho alla presenza in campo di due grandi ex come Cristiano Ronaldo e Paul Pogba. Una vittoria potrebbe significare molto soprattutto per i bianconeri che vedrebbero vicinissima la qualificazione agli ottavi di Champions League. L’altra partita in programma per il Gruppo H è Young Boys-Valencia alle ore 18,55.

Manchester United-Juventus andrà in onda in diretta tv esclusiva su Sky e sarà trasmessa a partire dalle ore 21 sul canali Sky Sport Uno (numero 201 dello Sky Box) e – disponibile in pay-per-view – su Sky Sport al canale 251. Sarà poi possibile vedere il match in streaming attraverso l’app Sky Go disponibile per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Inoltre, anche gli abbonati a NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick) avranno la possibilità di vedere la partita dell’Old Trafford. Non è tutto: Manchester United-Juventus sarà seguibile anche in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Deejay e, inoltre, in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Manchester United-Juventus

Competizione: Champions League 2018/2019

Quando: martedì 23 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 21

Dove vederla in streaming: Sky Sport Uno – Sky Sport can. 251 – NOW TV

Stadio: Old Trafford (Manchester)

Arbitro: Milorad Mazic (Serbia)

Manchester United Juventus probabili formazioni

MANCHESTER UNITED – José Mourinho non dovrebbe discostarsi dal 4-3-3 di riferimento con l’impiego dei suoi uomini migliori. Così, Red Devils previsti in campo con De Gea in porta, Young, Smalling, Lindelof e Shaw in linea di difesa; a centrocampo si scaldano Fred – favorito su Mata e Fellaini – Matic e Pogba. Davanti, è pronto il tridente offensivo di peso formato da Rashford, Lukaku e Martial.

JUVENTUS – Allegri, oltre agli indisponibili Khedira e Emre Can, deve fare i conti col recente infortunio di Mandzukic, colpito da una distorsione alla caviglia. L’allenatore bianconero è pronto a cambiare lo schieramento classico optando per la difesa a 3 già vista contro lo Young Boys. Così, Juve probabilmente in campo con Szczesny tra i pali, Barzagli, Bonucci e Chiellini in linea di difesa; a centrocampo, linea a 4 con Cancelo, Pjanic, Matuidi e Alex Sandro. Sulla trequarti è previsto l’impiego di Bernardeschi alle spalle della coppia offensiva Dybala-Cristiano Ronaldo.

PROBABILE FORMAZIONE MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Fred, Matic, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.