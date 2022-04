Manchester United, Rangnick elogia Ronaldo: «A 37 anni non è normale...»

L’allenatore del Manchester United Rangnick ha elogiato Cristiano Ronaldo e la voglia che mette in campo

Rafl Rangnick, allenatore del Manchester United, ai microfoni di Sky Sports ha elogiato Cristiano Ronaldo al termine della partita pareggiato 1-1 contro il Chelsea.

LE PAROLE – «H 37 anni, il suo atteggiamento non è normale. Se gioca come ha fatto ieri può comunque essere di grande aiuto per questa squadra. La decisione finale la prenderanno lui e Ten Hag, ma la sua prestazione è stata grandiosa».