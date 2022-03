Manchester United, Rooney lancia una frecciatina: «Ronaldo non è più così bravo»

Wayne Rooney ha rilasciato queste dichiarazioni su Cristiano Ronaldo, con cui ha condiviso una parte di carriera allo United

Intervistato dal The Sun, Wayne Rooney ha parlato così di Cristiano Ronaldo, numero 7 del Manchester United.

RONALDO – «Cristiano era così bravo e così fott***mente fastidioso allo stesso tempo. Probabilmente non è così bravo oggi, ma probabilmente è altrettanto fastidioso. Quando giochiamo contro non me ne frega niente di lui. Ma quando abbiamo finito, siamo di nuovo amici».