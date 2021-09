Manchester United, Solskjaer: «Ronaldo storia di questo club. Ritorno speciale»

Ole Gunnar Solslkaer ha parlato dopo il successo del Manchester United, trascinato da una doppietta di Cristiano Ronaldo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato dopo il 4-1 al Newcastle, soffermandosi poi sul ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United:

«Sono contento per lui, per la squadra e per i tifosi. E’ un’atmosfera incredibile quella che si è respirata oggi. C’erano tante aspettative su di noi ed è andata bene, siamo tutti contenti. Sembra di essere tornati un po’ ai vecchi tempi, è speciale. Cristano Ronaldo è una persona speciale, è la storia di questo club e nel tornare qui ha dimostrato il suo amore per la squadra e la sua importanza in campo».