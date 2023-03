Manchester United, Ten Hag: «Poco professionali. Ho visto 11 giocatori perdere la testa»

Ten Hag, allenatore del Manchester United, ha commentato la clamorosa debacle della partita contro il Liverpool

Ten Hag, allenatore del Manchester United, ha commentato la clamorosa debacle della partita contro il Liverpool. Le sue dichiarazioni a Bein Sport:

«Non siamo stati professionali, questo non è il Manchester United, abbiamo altri standard che vogliamo mostrare. Dobbiamo parlarne. Non si tratta solo di uno o due giocatori, è stata l’intera squadra. Ho visto 11 persone perdere la testa e non attenersi al nostro piano di gioco. Abbiamo deluso i nostri tifosi, questo è ciò che mi ha infastidito di più».