Manchester United, ten Hag: «Sancho è tornato e questo gol contro il Leeds lo motiverà»

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Leeds in Premier League

PAROLE – «Da una parte sono contento, dall’altra no, perché abbiamo preso un punto in rimonta, ma ne abbiamo persi due a causa di un avvio di partita inaccettibile, specie in una gara così sentita come un derby. Sancho? E’ tornato e questo gol lo motiverà. Sappiamo che è un giocatore magnifico, uno di quelli che può avere sempre un grande impatto sulla partita, ma deve lavorare molto».