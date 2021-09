Manchester United, Varane racconta: «Incontro fantastico con Ferguson...»

Il neo difensore del Manchester United Varane ha raccontato di un suo vecchio incontro Ferguson

Raphael Varane, neo difensore del Manchester United, in una intervista Sky Sports ha raccontato di un suo vecchio incontro con Sir Alex Ferguson.

INCONTRO NEL 2011 – «Sì, non lo nego. È stato un momento speciale per me e la mia famiglia”. È fantastico incontrare una persona come lui a 18 anni. Dieci anni a Madrid e ora sono qui. Evidentemente era destino».

POGBA – «Ci ho parlato e le sue parole sono state positive. Mi ha spiegato l’ambizione della piazza, della società e dei tifosi. Paul oltre ad essere un grande giocatore ha anche un’energia positiva in tal senso».