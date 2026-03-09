Mancini alla Sampdoria? Spunta il retroscena a sorpresa! Ecco cosa sta succedendo in casa blucerchiata

Sampdoria, spunta un retroscena sorprendente su Roberto Mancini: la situazione dietro le quinte. Le ultimissime

Il nome di Roberto Mancini è tornato a intrecciarsi con quello della Sampdoria, dopo che la dirigenza blucerchiata avrebbe sondato nelle ultime ore la disponibilità dell’ex commissario tecnico della Nazionale. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il contatto non avrebbe però aperto spiragli concreti per un suo ritorno in panchina, mancando al momento i presupposti per un nuovo capitolo a Genova. Il dialogo conferma comunque il profondo legame tra Mancini e il club, un rapporto costruito negli anni d’oro vissuti da calciatore e mai realmente affievolito.

Dalla conversazione sarebbe emerso invece il nome di Attilio Lombardo, altra figura storica della Sampdoria e già inserito nello staff tecnico. Lombardo potrebbe rappresentare una soluzione interna, utile a garantire continuità e stabilità in una fase delicata della stagione, sia come traghettatore sia come riferimento tecnico temporaneo.

Parallelamente, la società continua a valutare profili esterni per la panchina, con Beppe Iachini tra i nomi più considerati per guidare la squadra nel finale di campionato. Le prossime ore saranno decisive per capire quale direzione prenderà la dirigenza doriana e quale sarà la scelta definitiva per il nuovo allenatore.

