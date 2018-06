Mancini: «I giovani devono giocare. Chiesa? Ha grandi qualità»

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha fatto il punto della situazione a poche ore dall’amichevole con l’Olanda

L’Italia sfiderà l’Olanda questa sera in amichevole all’Allianz Stadium di Torino. Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato a Rai Sport e ha fatto il punto della situazione: «Sono soddisfatto delle due uscite iniziali. Il gruppo c’è. Abbiamo un bel gruppo e ho avuto l’opportunità di conoscere alcuni ragazzi che non avevo allenato in passato. Il gruppo ha qualità e devo dire che non mi aspettavo di vedere certe cose in questa fase della stagione, con alcuni ragazzi che hanno giocato anche più di 40 partite. Giovani? Li abbiamo, ci sono tanti giovani con qualità importanti e Chiesa è uno di questi».

Prosegue il ct: «Chiesa deve pensare a giocare, come gli altri. Dovrà giocare partite difficili e alle quali magari non è ancora abituato, ma in questo modo crescerà tanto. Se deve andare via dalla Fiorentina per crescere? No, conta solo giocare, andare in campo con costanza, non conta la squadra. Balotelli? Lui fa notizia perché a lui non piace parlare e i giornalisti adorano questo tipo di personaggi. Poi, dopo una mancata qualificazione del genere, si va a vedere chi non c’era magari avrebbe potuto dare una mano. E Mario in Nazionale mancava da tanto tempo». Poi su Mondiali: «Non so se andrò di nuovo in Russia, fatemi riprendere. Scherzi a parte, potrei andare a vedere alcune partite dal vivo, ad esempio quelle di Polonia e Portogallo che affronteremo in seguito».