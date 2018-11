Mancini su Italia-Portogallo: «Vogliamo giocare bene e vincere. I precedenti…»

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato a pochi giorni dalla sfida con il Portogallo. Ecco le sue dichiarazioni

Intervista a Rai Sport per Roberto Mancini. Il commissario tecnico dell’Italia ha parlato a due giorni dall’attesa sfida contro il Portogallo valida per la Nations League. Ecco le sue parole: «A inizio torneo volevamo arrivare alla fase finale della Nations League ma abbiamo perso contro il Portogallo in casa loro, scendendo in campo con una squadra molto giovane. Una sconfitta che ci poteva stare ma ora abbiamo l’opportunità di batterli in casa nostra. Ora pensiamo a questo, poi vedremo cosa accadrà in Polonia-Portogallo. Vogliamo fare una bella gara, giocando bene, proprio come abbiamo fatto nelle ultime due partite».

Prosegue Roberto Mancini: «Voglio vedere una squadra che attacca soprattutto per il pubblico di San Siro, uno stadio che si riempie ogni volta che arriva l’Italia e questa è una cosa importante. Precedenti con il Portogallo a San Siro? Io ho giocato due volte, la prima nell’88’, andammo agli Europei, e vincemmo 3-0, eravamo una squadra forte e facemmo una grande partita in quell’occasione. Nella seconda, nel ’93, vincemmo con la rete di Dino Baggio. Speriamo di proseguire così, speriamo sia di buon auspicio per il futuro e per la Nations League».