Portogallo-Italia: il ct azzurro Roberto Mancini ha commentato a caldo la prestazione dei suoi, sconfitti per 1-0 nella seconda gara di Nations League

Allo stadio ‘Da Luz’ di Lisbona, l’Italia esce sconfitta ad opera del Portogallo nella seconda gara di Nations League. Un risultato amaro dopo la mediocre prova vista venerdì scorso contro la Polonia a Bologna e terminata 1-1. Il ct azzurro Roberto Mancini, intervenuto a margine della gara, ha analizzato così la prova dei suoi: «Commettiamo errori, a volte dovremmo limitarli, ma i ragazzi hanno messo tutto in campo. Dobbiamo sicuramente trovare dei rimedi» le parole rilasciate a Rai Sport.

Mancini ha poi proseguito: «Servono i gol per vincere, ci vogliono delle soluzioni, dobbiamo metterci di più in certe situazioni. Il cambio di formazione rispetto all’ultima gara? Nel primo tempo abbiamo giocato più palle là davanti avendo due attaccanti, questo aspetto può essere importante. L’eventuale retrocessione in Nations League? Dobbiamo crescere, se uno è giovane e non gioca ad alti livelli è normale che poi abbia difficoltà. La gamba quando migliorerà sarà sicuramente una cosa positiva, ma vanno trovate le soluzioni per arrivare al gol, è un problema da risolvere».