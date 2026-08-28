Roberto Mancini punta su Doumbia e Zoma: due talenti ritrovano l’azzurro, ecco gli scenari possibili

Roberto Mancini ha definito la lista dei convocati per i primi impegni della sua nuova avventura sulla panchina della Nazionale, e tra i nomi più interessanti spiccano quelli di Issa Doumbia e Mohamed Alì Zoma. Due profili giovani, moderni, cresciuti insieme nel vivaio dell’Albinoleffe e oggi protagonisti di percorsi differenti ma entrambi in forte ascesa.

Doumbia, centrocampista classe 2003 nato a Treviglio, è reduce da una stagione straordinaria con il Venezia, culminata con la promozione in Serie A. Il suo rendimento lo ha portato al trasferimento allo Sporting, che ha investito 25 milioni di euro per portarlo in Portogallo. Il giocatore avrebbe potuto scegliere la Costa d’Avorio come Nazionale, ma la chiamata di Mancini lo “blocca” definitivamente con l’Italia, certificando la fiducia del CT nel suo potenziale.

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Zoma, talento in crescita e uomo mercato

Percorso diverso per Zoma, attaccante classe 2003 del Norimberga, giocatore esplosivo e fisico, capace di attaccare la profondità e incidere negli ultimi metri. Il club tedesco valuta il suo cartellino 20 milioni, cifra che ha attirato l’interesse di squadre di Premier League, Bundesliga e anche della Fiorentina, che lo considera un profilo ideale per ampliare il reparto offensivo.

Nonostante le tante richieste, Zoma dovrebbe restare al Norimberga almeno per un’altra stagione: una scelta che punta alla continuità e alla crescita in un contesto che gli garantisce minuti e responsabilità.

Un legame che torna: Doumbia e Zoma di nuovo insieme

La convocazione di Mancini riunisce due giocatori che hanno condiviso il percorso giovanile all’Albinoleffe, dove entrambi hanno iniziato a mostrare le prime qualità. Oggi, dopo strade diverse e una crescita che li ha portati in contesti internazionali, Doumbia e Zoma tornano a vestire la stessa maglia: quella dell’Italia.

Una scelta che guarda al futuro, con Mancini intenzionato a costruire una Nazionale più giovane, dinamica e ricca di profili moderni. Doumbia e Zoma rappresentano esattamente questo: talento, fisicità, prospettiva.