Mandragora sul futuro: «Voglio la Juve ma ora penso solo al Crotone»

Il centrocampista del Crotone, di proprietà della Juventus, Rolando Mandragora, ha parlato tra presente e futuro

Il Crotone ha fermato la Juventus sull’1-1 riaprendo i giochi Scudetto. Tra le fila dei rossoblù spicca Rolando Mandragora, centrocampista classe ’97 in prestito ai pitagorici ma di proprietà della Juve. Il giovane calciatore ha parlato al Corriere dello Sport della sfida di mercoledì scorso ma anche del suo futuro. Il centrocampista ha vinto il duello con Marchisio ma non vuole sentir parlare di paragoni e ha esaltato il Principino, come calciatore e come uomo. Rolando pensa solo al Crotone e spera nella salvezza: «In questo momento la mia Juve è il Crotone che resta in Serie A».

Il centrocampista ha poi parlato del suo futuro: «Non so quanto valgo sul mercato, non sta a me dirlo. Io non penso a queste cose. Io devo solo crescere, crescere, crescere. Tornare alla Juve? Nella mia testa c’è l’idea di arrivare alla Juve ma solo se dimostrerò di potermela giocare. In questo momento però la situazione può cambiare da un momento all’altro ma ora penso alla salvezza col Crotone». Il giocatore, attivo nel sociale, ha poi parlato del sogno Nazionale: «Intanto penso all’Europeo con l’Under 21 ma il sogno è la Nazionale maggiore».