Mané sincero: «Questa è la peggiore stagione della mia carriera»

Sadio Mané ha parlato a Canal + della sua stagione con il Liverpool, secondo lui la peggiore in carriera

Sadio Mané ha parlato a Canal + della sua stagione con il Liverpool. Le sue parole.

«Questa è la peggiore stagione della mia carriera. Lo devo ammettere. Se mi chiedi qual è il problema, farò del mio meglio per darti una risposta ma sinceramente non la so. Ho sempre cercato di essere positivo, indipendentemente dal fatto che le cose stessero andando bene o male in campo, ma dubito sempre di me stesso. Ho anche fatto un test per guardare il mio corpo, per analizzare al meglio se ci fosse qualcosa che non andasse. Sto mangiando il cibo giusto o è cambiato tutto? Me lo sono chiesto. Ma i risultati dei test hanno mostrato che tutto è in ordine, che non c’è alcun problema. Devo capire che ci sono alti e bassi nella vita tutto qui. Continuerò a lavorare sodo e, forse, nel tempo, questa situazione passerà».