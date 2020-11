Maradona nello stesso giorno di Best: il 25 novembre fa piangere gli Dei del calcio

Il 25 novembre sarà la data per sempre ricordata come la più triste per il mondo del calcio: nel 2005 ci lasciava George Best, nel 2020 Diego Armando Maradona

La notizia della morte di Diego Armando Maradona ha fatto rapidamente il giro del mondo. Il 25 novembre ci porta il via il Dio del calcio, probabilmente il miglior giocatore di tutti i tempi. Senza ombra di dubbio uno tra i più amati in assoluto, anche dai rivali.

Una data terribile per tutti gli appassionati, nello stesso giorno del 2005 ci aveva lasciato infatti George Best, a soli 59 anni. Leggenda nordirlandese degli anni ’60 e ’70, il “Quinto Beatle” per quel suo modo di vivere scanzonato, ma fatto anche di eccessi. Come Diego, mito per l’eternità.