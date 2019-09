Maradona non si pone limiti: «Sono ostinato: dobbiamo vincere»

Maradona non si pone limiti: il Pibe de Oro vuole un futuro radioso per il suo Gimnasia La Plata. Ecco le sue parole

Diego Armando Maradona è tornato in panchina in Argentina. Il Pibe de Oro allenerà il Gimnasia La Plata. Ecco le sue parole ai microfoni di Fox Sports: «Farò di tutto per salvare la squadra. Metterò tutto il mio cuore. Dobbiamo cogliere l’occasione per accelerare, ora. Non sapete quanto sia bella questa squadra».

«Dobbiamo vincere, vincere e vincere. Io, quando ho in mente qualcosa, posso essere molto testardo e ostinato».