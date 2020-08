Marani: «Sarri non c’entra nulla con la Juve. Ora c’è un problema simile all’anno scorso»

Matteo Marani, giornalista, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo l’esonero di Maurizio Sarri dalla Juve

Ospite in collegamento su Sky Sport 24, Matteo Marani ha commentato l‘esonero di Maurizio Sarri. Le sue dichiarazioni.

ESONERO SARRI – «Agnelli dopo la partita ha parlato in modo chiaro, e ci si aspettava l’esonero di Sarri. La delusione è stata troppo grande, per una Juventus che arretra dal punto di vista europeo. Il Lione è stato sottovalutato. La Juve è andata fuori dopo la partita d’andata, non accettabile e giustificabile. E’ una storia che non si è mai concretizzata, ossia il rapporto tra Sarri e la Juve».

SOSTITUTI – «Adesso ho dubbi sul nuovo allenatore: se guardiamo i candidati vediamo che Zidane ha un contratto lungo col Real Madrid, Simone Inzaghi è della Lazio e non sarà facile portarlo via. Pirlo è un’ipotesi prematura. Non vorrei che ci ritrovassimo di fronte ai problemi dell’anno scorso, non c’è un’alternativa pronta e questo è un problema. Sarri ha firmato un contratto fino al 2022 e costerà tantissimo, poi c’è anche Allegri: prima di mandarlo via il club ci ha pensato tanto ma non ha potuto fare altrimenti dopo l’eliminazione con il Lione».