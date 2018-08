Il terzino sinistro Marcelo può lasciare il Real Madrid dopo l’eventuale addio di Luka Modric. La Juve è alla finestra

Diaspora in casa Real Madrid? Il club Blancos, dopo gli addii di Zidane e Cristiano Ronaldo, potrebbe perdere ulteriori pezzi da novanta. Il club madridista è alle prese con lo spinoso caso Luka Modric: il centrocampista croato, probabilmente il miglior giocatore degli ultimi Mondiali, potrebbe chiedere la cessione al Real Madrid. Anche Marcelo attende la decisione del presidente Florentino Perez e, di conseguenza, potrebbe prendere una decisione sul suo futuro. Il terzino sinistro, da tempo nel mirino della Juventus per l’eventuale dopo Alex Sandro, potrebbe prendere una clamorosa decisione e potrebbe chiedere di andare via.

Tutto dipenderà dalla decisione del presidente Florentino Perez sul futuro di Modric perché se il numero uno delle merengues dovesse cedere dopo la sua dichiarazione («chi vuole Modric deve portare 750 milioni di euro») potrebbero aprirsi clamorosi scenari in casa bianconera. La Juve, secondo Sportitalia, ha già fatto un tentativo per il laterale brasiliano e in caso di cessione di Alex Sandro e in caso di partenza di Marcelo da Madrid, potrebbe aprirsi un nuovo scenario per il club bianconero che potrebbe rinforzare la squadra di Allegri con un altro colpo da 90.