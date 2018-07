Marchionne lascia Fca: le condizioni di salute dell’ormai ex numero uno del gruppo Fiat. Chi subentra? Cambierà qualcosa in casa Juve?

Marchionne lascia Fca? Ormai la questione sta infiammando il weekend. Anche perché si parla di uno degli uomini più potenti e influenti nel panorama industriale italiano. L’ormai ex amministratore delegato del gruppo Fiat è in ospedale, ricoverato in Svizzera dopo un intervento chirurgico subito a fine giugno. E le sue condizioni, stando a quanto trapelato nelle ultime ore, verranno monitorate giorno dopo giorno (si tratta di un intervento alla stampa, la cui convalescenza sembra essersi protratta qualche giorno di troppo). Nella notte hanno cominciato a circolare indiscrezioni sulla successione. Che stanno prendendo piede con il passare delle ore, visto che Fca ha convocato il consiglio d’amministrazione straordinario.

Inizialmente si era pensato a Louis Camilleri, ex presidente di Philip Morris, prima di un clamoroso colpo di scena: ora il favorito sarebbe Mikel Manley. Marchionne, amministratore delegato della Ferrari, presidente di Cnh e amministratore delegato di Fca, avrebbe dovuto lasciare il gruppo il prossimo anno, nell’assemblea di Amsterdam che approverà i conti 2018, ma avrebbe comunque mantenuto la guida della Ferrari, come riporta il Corriere della Sera. Per la sua successione Fca ha sempre parlato di una scelta interna e ora Mike Manley, responsabile del marchio Jeep, sembra il favorito per rimpiazzarlo.

Per quanto riguarda la Juventus non dovrebbero esserci novità di rilievo a stretto giro di posta. Il cambio del timone nel gruppo Fca non dovrebbe mutare in alcun modo gli equilibri della famiglia Agnelli: Andrea rimarrà il numero uno del club bianconero. Si esclude a priori l’ipotesi che possa approdare alla guida della Ferrari, una delle incombenze che Marchionne lascerà vacante, pur essendo una delle tante ipotesi ventilate in passato (soprattutto nell’estate 2017, quando le voci su Alessandro Del Piero come possibile nuovo presidente della Juve presero una certa consistenza).