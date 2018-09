Marchisio in gol, arriva la prima gioia in Russia – VIDEO

Prima rete per Claudio Marchisio con la maglia dello Zenit San Pietroburgo: il sigillo è arrivato contro l’Anzhi

Primo gol per Claudio Marchisio in campionato alla prima da titolare con lo Zenit San Pietroburgo. Il centrocampista dopo aver giocato in Coppa di Russia contro il Volgar (4-0) ha esordito dal primo minuto anche in campionato confermando sempre di più i suoi progressi. Il Principino ha sbloccato al 47′ il match contro l’Anzhi approfittando di una respinta del portiere avversario e colpendo al volo. Il n.10 è stato sostituito dopo un’ora di gioco da Kokorin; lo Zenit è stato raggiunto sull’1-1 da Ponce.