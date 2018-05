Una statistica interessante riguarda la Juventus nella Serie A 2017-18: Claudio Marchisio non ha mai perso quando è entrato in campo

La Juventus vince col Verona ed è l’ultima partita con i bianconeri per molti giocatori. Si è detto di Gigi Buffon (leggi anche: Juve-Verona, l’addio di Buffon), ma pure per Claudio Marchisio potrebbe essere stato un punto di arrivo. In attesa di capire se il centrocampista lascerà o meno, bisogna sottolineare una statistica importante sul suo conto: non ha mai perso quando è entrato in campo in Serie A in questa stagione.

Quindici partite, quattordici vittorie e un pari (quello di Crotone). Il ruolino di marcia del Principino è di tutto rispetto, è stato una sorta di talismano. Se si allarga lo sguardo alle altre competizioni, si vede che in Coppa Italia ha giocato quattro match e li ha vinti tutti, in Europa è entrato in campo solo nello 0-0 col Barcellona. Davvero una stagione da imbattuto per Marchisio, adesso si dovrà capire se ce ne saranno altre con la Juve.