Marchisio: «Mi piacerebbe che Pogba tornasse alla Juve. Su Champions ed Europeo…»

Intervistato da Sky Sport 24, Claudio Marchisio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

QUARANTENA – «La sto vivendo come tutti, dentro casa, uscendo solo per necessità. Mi sto riscoprendo maestro, insegnante con i miei figli per fargli fare i compiti e nel pomeriggio cerco di allenarmi un po’ sempre in casa. Ci sono tanti modi per allenarsi, in tanti sui social ci stanno facendo vedere quali esercizi fare. Abbiamo l’informazione per fare il nostro programma in casa».

EUROPEO – «La qualificazione dell’Italia è stato il biglietto da visita. I presupposti per vincerlo ci sono, stiamo prendendo una strada molto positiva».

ALTRA SQUADRA IN SERIE A – «Non sarei stato sincero e coerente con me stesso. Ho avuto la fortuna di realizzare il sogno che avevo sin da bambino, vincendo tanto con la squadra del mio cuore. Ci sono stati interessamenti negli anni di altre squadre italiane: ho avuto ammirazione per il Milan, che ho sempre rispettato, ma la decisione di non continuare in Italia è dovuta perché volevo indossare solo la maglia della Juve».

MERCATO – «Mi piacerebbe che Pogba tornasse alla Juve, visto che ho avuto la fortuna di giocarci insieme. Sarebbe bello rivederlo in bianconero. Tonali? Sta crescendo tanto, e sta dimostrando di essere un grandissimo talento».

CHAMPIONS LEAGUE – «Come ogni anno si spera, però sappiamo benissimo che non è mai semplice. La Juve ha sempre dimostrato di essere tra le più grandi d’Europa ma vedremo dopo questa sosta come sta la squadra. Ciò che tocca a noi è dare appoggio alla squadra e sarebbe un peccato che questo ciclo si completasse senza Champions».