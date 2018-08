Marchisio rescinde con la Juventus: è ufficiale! – VIDEO

Claudio Marchisio, a sorpresa, ha rescisso il suo contratto con la Juventus. Ecco il comunicato ufficiale della Juve

Claudio Marchisio non è più un giocatore della Juventus. Il centrocampista bianconero ha scelto di dire addio al club juventino dopo 25 anni di onorata carriera. Claudio non si sentiva più protagonista e ha voluto lasciare. «Si chiude oggi la storia di Claudio Marchisio con la Juventus, dopo la rescissione consensuale del contratto: è ufficiale»: così la Juve ha annunciato l’addio del Principino. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno: non c’erano più i sentori dell’addio per il numero 8 e invece, oggi, è arrivata l’ufficialità.«Una storia lunga 25 anni, quelli trascorsi dal primo giorno in cui il Principino, un soprannome che avrebbe ottenuto solo molto tempo dopo, ma che già allora gli calzava a pennello, ha indossato per la prima volta la maglia bianconera. Lui ne aveva appena sette, una voglia matta di giocare e la testa piena di sogni».

Prosegue il comunicato bianconero: «Già allora, lo ha raccontato tante volte, sognava un giorno di continuare a vestire quella maglia, ma “tra i grandi”, in uno stadio vero, lottando per i trofei più importanti. Ha aspettato, ha giocato e vinto con le Giovanili, ha esordito nell’anno più difficile, quello della B, è andato a Empoli, per una stagione, è tornato. E ce l’ha fatta: 389 volte, 18° bianconero di sempre. Quando ormai era già si era già affermato in Prima Squadra, diceva di dover segnare di più, perché anche per un centrocampista i gol sono importanti. Ne ha fatti 37, 10 in una sola stagione, la 2011/12, chiusa in doppia cifra come un attaccante di razza. Voleva vincere. E ha vinto: quattro Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e i sette scudetti del Mito. Quei sogni di bambino li ha realizzati. Eccome. E con lui abbiamo sognato tutti. Perché vederlo crescere e diventare, anno dopo anno, uomo, marito, padre è stato quanto di più gratificante ci potesse essere. Aver avuto la possibilità di accompagnarlo in questo suo percorso, scoprendolo campione, giorno dopo giorno, è stato un privilegio e un onore. E un piacere sarà seguirlo ancora, con qualsiasi maglia indosso. Perché quella bianconera, lo sappiamo, farà sempre parte di lui e della sua storia. Grazie di tutto Claudio! E in bocca al lupo!». Si chiude, dopo 25 anni, la storia di Marchisio con la Juventus. Ora i bianconeri potrebbero puntare su un nuovo centrocampista: si fa già il nome di Adrien Rabiot. E’ iniziato l’ultimo, scoppiettante, giorno di calciomercato.