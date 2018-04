Il tweet di Claudio Marchisio all’indomani della sconfitta nella sfida Scudetto contro il Napoli

Claudio Marchisio ha saltato l’appuntamento con Juventus-Napoli a causa di una sindrome influenzale. Il Principino non è stato inserito nella lista dei convocati da parte di Massimiliano Allegri ma ha comunque patito per il risultato emerso nella notte dell’Allianz Stadium. Una sconfitta, per 0-1, che ha, nuovamente, rimesso in discussione tutto in ottica Scudetto. Oltre al risultato, la Juventus ha toppato anche nella prestazione, rincorrendo i calciatori del Napoli e non riuscendo mai ad essere padrona del gioco. Una partita che potrebbe incidere nella testa dei bianconeri.

Motivo per cui Marchisio, veterano e leader all’interno dello spogliatoio, ha voluto far sentire la sua voce, mandando un messaggio alla squadra attraverso il profilo Twitter: «Noi non siamo quelli che vivono a testa bassa, noi siamo la Juventus. Tutti insieme Fino alla Fine non è solo uno slogan ma il nostro modo di vivere. La verità è che il finale lo decidiamo ancora noi…dimostriamolo JUventUS». Il centrocampista, cresciuto con i colori bianconeri addosso, ha voluto ribadire che chi è abituato a vincere non dimentica facilmente come si fa. Mancano 4 partite al termine del campionato e la sua intenzione è quella di battagliare fino al 20 maggio.