Il Napoli potrebbe pescare i prossimi colpi di mercato in casa Real Madrid. Il club azzurro segue Mariano Diaz e Marcos Llorente

Doppio colpo Blancos per il Napoli di Carlo Ancelotti. Dopo i vari Callejon, Albiol, e lo stesso Ancelotti, il club azzurro potrebbe ingaggiare ancora una volta dei giocatori con dei trascorsi nel Real Madrid. Il club di De Laurentiis ha buoni rapporti con il Real Madrid e potrebbe tornare a fare affari insieme. Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli cerca un attaccante e un nuovo difensore e tra i nomi sulla lista della spesa di Cristiano Giuntoli ci sono Mariano Diaz e Marcos Llorente. La Spagna è la frontiera più frequentata dai dirigenti azzurri e potrebbe continuare ad essere ancora così.

Mariano Diaz, protagonista nel Lione, è stato riscattato dopo l’ottima annata al Lione ma in questa stagione è stato utilizzato per soli 399 minuti. Il giocatore, con il 7 sulla schiena, potrebbe lasciare il Bernabeu. Classe ’93, ha segnato un gol in Champions League e reclama spazio. Il Napoli è pronto ad approfittarne. Attenzione poi a Marcos Llorente, difensore e centrocampista del Real. Il 23enne è uno dei prodotti della Cantera merengues, come Diaz, Carlo Ancelotti l’ha già ammirato nelle giovanili quando allenava il Real Madrid e potrebbe aver suggerito il colpo alla sua nuova dirigenza.