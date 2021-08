Marotta annuncia: «Vidal e Sanchez resteranno all’Inter»

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato del futuro di Arturo Vidal e Alexis Sanchez

In un’intervista concessa al quotidiano La Tercera, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha risposto alle domande relative il futuro di Sanchez e Vidal.

FUTURO VIDAL E SANCHEZ – «Sia Arturo che Alexis resteranno all’Inter . Non abbiamo alcuna offerta formale per nessuno dei due, sono nostri giocatori e confidiamo in loro per il progetto».

CONDIZIONI FISICHE SANCHEZ – «Con Alexis dobbiamo avere un po’ di pazienza. Ha avuto diversi problemi fisici nell’ultimo periodo, ma pensiamo possa recuperare bene. E’ un giocatore importante per noi. Non sappiamo ancora se potrà giocare con la Nazionale nella pausa di settembre».