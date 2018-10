Gravina conferma: «Marotta interessato al Club Italia, resta il nodo economico»

Juventus: per Marotta futuro in Nazionale? Il candidato unico alla presidenza della FIGC Gabriele Gravina conferma l’interesse del quasi ex d. g. bianconero verso il Club Italia

Nessun dubbio ormai sull’addio di Beppe Marotta alla Juventus, qualcuno in più invece sul suo futuro. Il quasi ex direttore generale bianconero, interessato a prendere le redini di un’altra società, sarebbe in verità nel mirino di un altro glorioso club: quello della Nazionale. A proporre il nome di Marotta alla guida del Club Italia, ovvero l’organizzazione che si occupa in sostanza di gestire tutte le selezioni azzurre, è già stato qualche giorno fa Gabriele Gravina, numero uno della Lega Pro e candidato unico alla presidenza della FIGC alle prossime elezioni (in programma il 22 ottobre). Notizia di oggi, ci sarebbe però anche l’interessamento del d. g. juventino a ricoprire il ruolo di vero e proprio manager della Nazionale.

«L’ho contattato ed ho potuto constatare il suo interesse per questa opzione, ma ci sono paletti economici da rispettare, quindi non so se questo matrimonio sarà possibile – le parole di Gravina stamane nel corso di una intervista per il Corriere della Sera – . Marotta saerebbe il profilo giusto perché stiamo parlando di un grande dirigente a livello europeo. Ci siamo confrontati, ma la disponibilità, che c’è ed è reale, si scontra con i parametri economici». Tra ingaggio e bonus, solo la scorsa stagione Marotta ha guadagnato oltre 5 milioni di euro, cifra che evidentemente la Federazione non potrebbe pagargli in alcun modo. «Il Club Italia sarà diviso in area organizzativa e area tecnica ed organizzato come fosse un club, io ne sarò presidente e poi servirà un consiglio direttivo», ha concluso Gravina, ormai già certo di diventare il prossimo numero uno federale, che ha anche confermato Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Resta solo da capire chi lo supervisionerà.