Marotta e festa grande: se quello in casa Inter è malumore...

I festeggiamenti di Appiano e San Siro e le parole di Beppe Marotta il modo migliore per smontare l’idea di malumore collettivo

Basterebbe la festa andata in scena sul prato verde di San Siro al triplice fischio di Inter-Sampdoria per zittire – una volta per tutte – quelle fastidiose voci destabilizzanti che da tempo circolano sull’Inter. Gruppo spaccato, squadra pronta alla rivolta contro la società, malumore generale per stipendi e premi scudetto non erogati. L’emblema della Crisi Inter. Questo il quadro dipinto al di fuori da Appiano Gentile. Sulle prime pagine di alcuni quotidiani sportivi campeggiano parole come “rivolta”, “malumore”, “malcontento” piuttosto che le celebrazioni di un’impresa straordinaria compiuta da Lukaku e compagni.

CONTINUA A LEGGERE SU INTERNEWS24