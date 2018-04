Marotta lancia l’ultimatum: «Per Emre Can voglio una risposta entro 10 giorni»

L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, parla della telenovela su Emre Can: «Il giocatore fa bene a valutare tutte le offerte, dipende da lui»

Prima di Benevento-Juventus, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Premium Sport, focalizzandosi principalmente sul tema Emre Can: «Entro una decina di giorni si concluderà la telenovela legata al centrocampista del Liverpool. Fa bene il giocatore a valutare le varie opportunità, noi restiamo in attesa perché dipende tutto da lui a questo punto». Poi l’amministratore delegato ha voluto tornare sulla disfatta in Champions contro il Real Madrid: «Il sorteggio in questa competizione è determinante, abbiamo incontrato i più forti del mondo e abbiamo sofferto. Vogliamo restare sempre nelle migliori 8 d’Europa».

Infine, ribadisce la fiducia ad Allegri e parla dei progetti futuri: «La sconfitta col Real Madrid non cambia nulla nei nostri piani, non è finito un ciclo. Nel futuro faremo un mix tra giovani talenti e giocatori più esperti. Abbiamo le idee molto chiare. Con Allegri il rapporto è forte e resterà al 100%, parliamo nel futuro di una evoluzione della Juventus, non di rivoluzione»