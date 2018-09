Clamorosa decisione della Juventus: Beppe Marotta non sarà più l’ad bianconero. Ecco quali possono essere i motivi dell’addio

Beppe Marotta non sarà più l’amministratore delegato della Juventus! Non si tratta di dimissioni: la decisione è arrivata dalla proprietà bianconera, da Agnelli, e non dalla Fiat, quindi non da Elkann, che lo aveva voluto con insistenza nel 2010, prelevandolo dalla Sampdoria. Una separazione consensuale, nata da uno scontro ‘insanabile’ con il presidente Andrea Agnelli. Domani non ci sarà il nome di Marotta tra i candidati al CdA, rapporti tesi con i vertici che ora puntano al ricambio generazionale.

Marotta ieri ha esul­tato ai gol assieme al presidente Andrea Agnelli e al resto del management, ma da mesi si vocifera di rapporti sempre più te­si con il presidente. Da rotture sullo staff sanitario all’investimento per Cristiano Ronaldo (secondo alcuni l’amministratore delegato non avrebbe avallato l’arrivo di CR7 ma lo stesso dirigente avrebbe smentito e la società ha smentito queste fratture). «La società sta attuando un profondo rinnovamento. Il mio mandato da amministratore de­legato scade il 25 ottobre e nella lista dei consiglieri di amministrazione che verrà presentata lunedì non ci sarà il mio nome» ha detto il dirigente, annunciando così l’addio. Insieme a lui dovrebbe andare via anche l’altro ad, Mazzia.