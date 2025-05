Inter, Marotta a Sky: «L’avversario ci ha surclassato. Ringrazio Inzaghi e i calciatori. Sul futuro…»

Beppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’Inter, ha parlato della sconfitta contro il PSG in finale di Champions League

Nel corso del postpartita di PSG Inter, il presidente e amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato della sconfitta maturata in finale di Champions League. Ecco le sue parole a Sky Sport.

COME ANALIZZARE E GIUSTIFICARE QUESTA PESANTE SCONFITTA? – «E’ stata una serata negativa, dove l’avversario ci ha surclassato in tutto, Sconfitta meritata, al di là del punteggio. Questo non deve inficiare quella che è stata la stagione, anche se prendiamo in esame soltanto il cammino in Champions. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, ci dispiace per questa prestazione. Volevo anche ringraziare i tifosi venuti fino a qua».

GLI 0 TITOLI COME CAMBIANO IL GIUDIZIO DELLA STAGIONE? – «Era molto difficile arrivare a questa serata. Ci siamo riusciti con grandissimo merito dopo aver superato avversarie come il Barcellona e il Bayern Monaco. Stasera siamo caduti in modo molto fragile. Ma non voglio fare un’analisi tecnica. Voglio ringraziare i giocatori e il nostro allenatore, perché il cammino della stagione che è fatto di 59 partite ha dimostrato come questo gruppo e questa società meriti questo palcoscenico. Lo abbiamo pregustato, onore e merito agli avversari e si chiude una parentesi».

COME SI PENSA AL FUTURO? QUESTO PUO’ CAMBIARE LE VALUTAZIONI CHE FAREMO CON INZAGHI? – «Assolutamente, nessun cambio di valutazione. Abbiamo detto che ci saremo visti con Inzaghi la prossima settimana, Inzaghi come ben sapete ha un anno ancora di contratto, ma ha soprattutto dimostrato in questi 4 anni di essere all’altezza del ruolo che ricopre. Non è una serata negativa che cancella tutti i meriti. Ci incontreremo ma questo è indipendente dalla serata».

