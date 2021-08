Marsiglia Bordeaux, Kalu sviene in campo ma fortunatamente si rialza

Bruttissimo spavento durante Olympique Marsiglia-Bordeaux: l’attaccante Kalu è svenuto in campo ma fortunatamente si è rialzato

Bruttissimo spavento al Vélodrome durante Olympique Marsiglia-Bordeaux. Al sesto minuto Dimitri Payet stava prendendo la rincorsa per battere un calcio di punizione ma si è fermato di colpo.

Samuel Kalu del Bordeaux, che era in barriera, si è accasciato al suolo da solo. Tutti i giocatori in campo hanno allora chiamato l’intervento dei medici e si sono chiusi a cerchio davanti al giocatore, molto spaventati. Poi per fortuna il giocatore si è rialzato poco dopo rassicurando sulle sue condizioni. Il classe ’97 ha poi provato a rientrare in campo e proseguire la partita ma dopo pochi minuti però la scelta è stata scontata, l’allenatore lo ha sostituito al 13° e Kalu si è diretto subito negli spogliatoi per gli accertamenti del caso.