Marsiglia PSG, Mbappé fuori al 64′: la reazione è tutta un programma

Durante la partita Marsiglia PSG, Luis Enrique ha optato per la sostituzione di Kylian Mbappé. La gara è sull’1-0 per i parigini che però sono un uomo in meno per il rosso di Beraldo nel primo tempo.

Verso il 64′, Luis Enrique lo toglie dal campo e la reazione del numero sette è inequivocabile. Inoltre, Mbappé non si è fermato in panchina ma ha proseguito per gli spogliatoi.