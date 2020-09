Marsiglia, Villas-Boas: «Vittoria storica contro il PSG»

Villas-Boas ha commentato la vittoria in Ligue 1 contro il Paris Saint-Germain: le parole del tecnico del Marsiglia

«È una vittoria storica e assolutamente importante. Abbiamo sofferto. Tecnicamente abbiamo sbagliato qualcosa, ma è stata comunque una grande vittoria. Avevamo pensato di giocare con un mediano in più, ma abbiamo iniziato con Thauvin, che doveva attaccare la profondità. Abbiamo un po’ faticato a superare la prima pressione, che il PSG fa molto bene. Poco a poco siamo cresciuti, siamo migliorati nel controllo della palla e questo ci ha condotti ad una vittoria che sarebbe dovuta essere di due reti a zero: non so perché l’arbitro abbia cancellato quel gol. È un momento che dobbiamo goderci. Di Maria e Neymar sono fantastici: hanno giocato per novanta minuti, nonostante non si fossero praticamente allenati dopo la positività al Covid».