Martial-Morata, la Juve sfoglia la margherita e si rifà il look in attacco

La Juventus cerca un volto nuovo per puntellare l’attacco. Più facile arrivare a Martial ma attenzione alla pista Morata: le ultimissime

La Juventus attende una risposta da Emre Can (Leggi anche: Juventus-Emre Can, ultimatum scaduto) e lavora anche a nuovi colpi in entrata. La Vecchia Signora vuole svecchiare ogni reparto e in attacco potrebbe lasciar andare Mario Mandzukic per puntare su uno tra Anthony Martial e Alvaro Morata (senza dimenticare Marko Pjaca che dovrebbe rientrare dal prestito allo Schalke 04). Secondo Tuttosport la Juventus vuole uno tra il francese dello United e lo spagnolo del Chelsea e presto potrebbe bussare alla porta di uno dei due club inglesi per avviare una trattativa.

Al momento sembrerebbe più facile arrivare ad Anthony Martial. Il giocatore francese di 22 anni non rientra nei piani di Mourinho e può andare via a fine stagione perché il suo contratto scadrà nel 2019 e con un solo anno rimanente, lo United avrebbe un’ultima possibilità per fare cassa. Il giocatore piace anche al Bayern Monaco ma conterà la volontà del giocatore. Volontà del calciatore che potrebbe essere decisiva per il ritorno di Morata. Lo spagnolo tornerebbe alla Juventus a piedi ma gli 80 milioni pagati un anno fa dal Chelsea lo rendono un colpo complicato ma non impossibile: il prestito biennale con riscatto già fissato per Cuadrado insegna.