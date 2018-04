Emre Can, ultimatum scaduto. Juve pronta a valutare il piano ‘R’

Scaduto l’ultimatum della Juventus a Emre Can: la risposta non è arrivata. Bianconeri pronti a valutare le alternative: occhi su Rabiot e Ramsey

La Juventus attende ancora una risposta definitiva da Emre Can. Il centrocampista del Liverpool è in scadenza di contratto con i Reds e ha ricevuto una proposta importante da parte della formazione bianconera che fiutava il grande colpo in vista della prossima stagione. I bianconeri hanno offerto 5 milioni di euro a stagione più bonus per i prossimi 5 anni e speravano di poter chiudere in fretta l’intesa con il tedesco che ha offerte anche da altri club, come Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City.

Secondo Tuttosport l’ultimatum lanciato dalla Juve è scaduto nei giorni scorsi e il centrocampista non ha dato la sua risposta definitiva. La Juve teme la beffa e ha iniziato a guardarsi attorno, sondando piste alternative. Sono due al momento le valida alternative a Can: la Juventus pensa ad Adrien Rabiot, centrocampista classe 1995 del PSG, vecchio pallino di Marotta e Paratici, e ad Aaron Ramsey, centrocampista classe 1990 di proprietà dell’Arsenal. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2019 e non sembrano avere intenzione di rinnovare con i rispettivi club. La Juventus è pronta ad affidarsi al piano di riserva.