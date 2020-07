Massara: «Siamo fiduciosi per i rinnovi di Donnarumma e Ibrahimovic»

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Sampdoria-Milan

NODO DELLA DISCUSSIONE PER IBRA – «Ci vediamo tutti i giorni con Ibra. Stiamo parlando con Raiola, vogliamo discutere serenamente e lontani dai riflettori. Ci sono tante questioni che vanno valutate insieme, anche lo spirito di Ibra e la sua voglia di proseguire in questa bellissima avventura. Siamo tutti felicissimi che abbia dimostrato il suo valore al Milan».

RINNOVI DONNARUMMA IBRA – «Sono situazioni differenti, ma per entrambi vogliamo cercare una soluzione positiva per il Milan e per i giocatori. Siamo fiduciosi».

TEMPISTICHE – «Con Donnarumma vogliamo creare un futuro insieme, Ibra ha tempi più stretti visto che ha il contratto in scadenza».

CALHANOGLU – «Siamo molto contenti di quello che sta facendo, anche per lui ci saranno discussioni da affrontare. Le stiamo già facendo».