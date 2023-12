Massimo Mauro: «Napoli, gestione del post-scudetto difficile sia con Garcia che con Mazzarri»

Le parole di Massimo Mauro, ex centrocampista del Napoli, sulla difficile stagione del club campione d’Italia

Massimo Mauro ha vissuto uno scudetto col Napoli e anche la stagione successiva, che nel 1991 fu piena di difficoltà. Di conseguenza è un analista perfetto per l’attuale momento. A La Gazzetta dello Sport ha espresso questi pareri.

IL POST-SCUDETTO – «La gestione di uno scudetto è difficile e lo testimoniano i momenti duri che gli azzurri stanno vivendo. Si sono visti con Rudi Garcia e si stanno confermando anche sotto la gestione di Mazzarri»

COSA NON VA NEI GIOCATORI – «Credo che proprio loro debbano sapere cosa fare e come comportarsi. Mi aspetto che Raspadori non calci dalla linea di fondo e cerchi un compagno, che Simeone non si faccia ossessionare dai gol e giochi per gli altri, che Kvaratskheila non impazzisca alla ricerca del colpo a effetto e ritorni a essere il suggeritore straordinario che è. Poi, che in campo le distanze siano sbagliate perché la squadra è troppo lunga e ha poco equilibrio, è un altro discorso».

MAZZARRI E IL 4-3-3 – «Se dovesse riproporre la difesa a tre e le cose andassero male, sarebbe anche lui tra i responsabili. Non credo, poi, che abbia i giocatori adatti per il 3-5-2. Quindi è bene che continui così».

OBIETTIVO DELLA STAGIONE – «I tifosi devono sentirsi di nuovo orgogliosi e questo prescinde da risultati e vittorie. Servono impegno e intelligenza, da parre di tutti, prima di pensare al 4° posto o alla Champions».