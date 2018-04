Musacchio cambia idea, il Milan può tenerselo

Il Milan darà via Mateo Musacchio? Non più, almeno stando alle ultime notizie di calciomercato: il difensore sembra intenzionato a rimanere in rossonero

Il Milan tra poco giocherà contro il Napoli e in difesa schiererà Mateo Musacchio come titolare. Per l’argentino sarà un bel banco di prova, dato che ha giocato meno di novanta minuti totali da Natale a oggi. Proprio questo scarso utilizzo da parte di Gennaro Gattuso aveva fatto pensare a un addio del difensore, nelle ultime settimane si era parlato di un suo addio, ma le carte in tavola paiono essere cambiate.

Resterebbe volentieri anche nella prossima stagione. Gattuso lo ha convinto e, secondo voci vicine all’ambiente rossonero, sarebbe intenzionato a restare. Musacchio è costato molto al Milan la scorsa estate e ha giocato da titolare la prima parte di stagione. Il cambio in panchina lo ha penalizzato, ma oggi sarà titolare contro la sua bestia nera Hamsik. Chissà che la sua “rinascita” non parta proprio da qui.