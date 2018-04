Hamsik ritrova Musacchio e Zapata, Milan in versione Villarreal contro il Napoli

Formazioni Milan-Napoli: Hamsik trova di fronte a sé una coppia che gli ha portato fortuna, vale a dire Musacchio e Zapata, entrambi ex Villarreal

Le formazioni di Milan-Napoli fanno venire in mente ricordi lieti a Marek Hamsik e ai tifosi azzurri. Nel 2011-12 il Napoli giocò la fase a gruppi di Champions League contro il Villarreal e nel Sottomarino Giallo erano titolari al centro della difesa Cristian Zapata e Mateo Musacchio. Il colombiano e l’argentino sostituiranno Bonucci (squalificato) e Romagnoli (infortunato) oggi a San Siro. I precedenti sono ottimi per Hamsik e il Napoli, perché in quella Champions League arrivarono due vittorie di grande importanza e prestigio: un doppio due a zero contro il Villarreal che mandò avanti gli uomini di Walter Mazzarri.

Hamsik segnò sia all’andata sia al ritorno, al Madrigal si giocò la partita decisiva per il passaggio del turno e lo slovacco mise in rete il gol che chiuse l’incontro. Quel Villarreal, con Musacchio e Zapata titolari, chiuse a zero punti il gruppo e a fine anno retrocesse in Segunda Division. Hamsik aveva già segnato a Musacchio nell’inverno 2011 ma allora il Napoli venne eliminato dal Villarreal in Europa League; stesso discorso nel febbraio 2016: uno a zero giallo al Madrigal, al San Paolo finisce uno a uno e segna ancora Hamsik, con Musacchio titolare negli spagnoli e Zapata ormai al Milan.