Napoli contro Juventus, De Laurentiis: «Per lo Scudetto meglio uno spareggio»

Aurelio De Laurentiis si esprime sul duello tra Napoli e Juventus per lo Scudetto: avrebbe preferito un bello spareggio…

Il duello a distanza tra Napoli e Juventus continua. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha parlato qualche giorno fa del rinnovo di Maurizio Sarri e ha fatto il bis a proposito della lotta per lo Scudetto. Oggi il Napoli è impegnato a Milano contro il Milan, la Juventus a Torino contro la Sampdoria. Il divario è sempre di quattro punti e il patron napoletano spera di riuscire a colmarlo: «Chi perde meno partite tra noi e la Juventus centra lo Scudetto. Sarei stato entusiasta di arrivare a uno spareggio, avrebbe fatto miliardi di spettatori». La Juventus è nemica sul campo, ma possibile alleata fuori, visto che ADL strizza l’occhio a una possibile grande lega con tutte le big europee.

De Laurentiis pensa anche ai tifosi, vuole creare un network tra i fan del Napoli e potrebbe dare il via a una tournée dal 2019. In estate il Napoli giocherà a Dublino col Liverpool, ma ha anche altri progetti. Lo stadio è uno di questi, come ha riferito a Il Corriere dello Sport: «Voglio investire nello stadio e nel centro di allenamento nei prossimi cinque anni. Almeno 120-150 milioni di euro. Non è tanto il problema di investire, ma se Napoli è capace di fatturare tanto da giusti care questi investimenti». La sfida è stata lanciata, adesso sta al Napoli e alla città di Napoli rispondere.